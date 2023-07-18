15-летний подросток на мопеде пострадал в ДТП с МАЗом в деревне под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В понедельник 17 июля в Липецком районе в ДТП с грузовиком пострадал 15-летний подросток. Авария произошла в деревне Копцевы Хутора на нерегулируемом перекрестке. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, парень на мопеде не уступил дорогу МАЗу. В итоге школьника доставили в больницу.

В тот же день в Добровском районе на автодороге Липецк-Чаплыгин столкнулись 55-летний велосипедист и «Лада Гранта» с 35-летним водителем за рулем. По предварительным данным, владелец двухколесного транспорта не предоставил преимущества легковушке, которая ехала по главной дороге. Мужчина получил травмы.

Этой ночью в Грязях на улице Менжинского перевернулся мопед с 47-летним местным жителем. Водитель не справился с управлением. Его положили в больницу.