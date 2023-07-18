Под Липецком родителям погибшего в СВО Ивана Познякова вручили орден Мужества

Фото с официальной страницы Вконтакте главы администрации Добровского района Анатолия Попова Фото: из соцсетей

В Липецкой области родителям погибшего в СВО бойца вручили орден Мужества. Иван Позняков – уроженец Добровского района. Он окончил Московское Высшее общевойсковое командное училище, участвовал в спецоперации. 24 октября 2022 года его наградили орденом Мужества за отвагу и самоотверженность.

Старший лейтенант, командир роты 138-й отдельной мотострелковой бригады геройский погиб 24 февраля 2023 года. Его родителей посетили глава администрации Добровского района Анатолий Попов и военный комиссар района Андрей Нилов. Они передали им Указ Президента о награждении сына, сам орден и удостоверение.

- Спасибо родителям за такого сына, подвиг Ивана не будет забыт! – написал на своей странице в соцсетях Анатолий Попов.