Аграрии Липецкой области вышли на уборку урожая зерновых культур

В Липецкой области началась уборочная кампания зерновых Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецкой области стартовала уборка зерновых культур. Первыми на поля вышли аграрии Елецкого и Добринского районов, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В ближайшее время работы начнутся и на других территориях области.

В текущем году земледельцам предстоит собрать зерновые и зернобобовые на площади в 746,6 тысячи гектаров. Первые поля показали хорошую урожайность – 55-60 центнеров с гектара.

– Каждый год мы ждем от наших земледельцев хороших урожаев и поддерживаем аграриев в их нелегком труде, и всегда наши ожидания оправдываются, потому что липецкие аграрии – большие профессионалы, а региональный АПК – современная, высокотехнологичная отрасль с передовыми технологиями и методиками, – отметил губернатор Игорь Артамонов.