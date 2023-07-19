Липецкая область увеличила экспорт масла, зерна и дрожжей в Китай, Латвию и Турцию

Липецкая область торгует с Казахстаном, Бразилией и Палестиной Фото: архив "КП"

В первом полугодии 2023 года Липецкая область отправила на экспорт почти 415 тысяч тонн зерна. По сравнению с аналогичной датой прошлого года поставки увеличились в полтора раза. В 2022 году регион отправил за рубеж 265 тысяч тонн, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

За шесть месяцев выросла торговля масла с Китаем – в страну отправили более 150 тысяч тонн. Казахстан закупил больше продовольственного ячменя, а Латвия – пшеницу. В Республику Беларусь поставили более тысячи тонн томатов и 720 тонн огурцов.

На липецкие дрожжи спрос поднялся в Палестине, Бразилии, Турции, Сербии и других государствах. Вся продукция соответствует требованиям импортеров.