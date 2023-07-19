Жителя Грязей приговорили к 8,5 годам колонии за попытку убийства бывшей жены и тещи брата

В Липецкой области осудили мужчину за покушение на убийство Фото: архив "КП"

В Грязинском районе Липецкой области вынесли приговор 34-летнему местному жителю за покушение на убийство двоих человек по части 3 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 105 УК. Также мужчине вменили часть 1 статьи 161 УК «Грабеж» и часть 1 статьи 264.1 УК за управление автомобилем в пьяном виде. Негодяя осудили на 8,5 лет колонии.

По данным регионального СУ СК, 23 августа прошлого года нетрезвый липчанин сел за руль и поехал в дом к бывшей жене и теще брата. Нарушитель хотел выяснить отношения, однако агрессивным методом. Злодей зашел в комнату и ударил 36-летнюю экс-невестку в живот. Затем накинулся на ее мать. Несчастная получила три ранения в живот.

После житель Грязей быстро уехал. По пути нарушителя схватила полиция. Врачи успели спасти потерпевших. Женщины выжили.

Во время расследования правоохранители выяснили, что фигурант совершил еще и грабеж. 7 апреля 2022 года мужчина вызвал такси, выхватил телефон у шофера и сбежал. Вредитель частично признал вину, рассказывая собственные версии случившегося. Однако его истории противоречили доказательствам. Мужчина отправится в колонию на восемь с половиной лет.