Фирма подделала договоры ради участия в торгах на строительство спортплощадки под Липецком

Липецкая компания предоставила фиктивные договоры, чтобы выиграть конкурс на строительство спортивной площадки Фото: Юлия КЛЮЕВА

Муниципальное учреждение «Центр компетенции Липецкого муниципального района» объявило торги на второй этап строительства спортивной площадки в селе Троицкое. Информацию разместили на сайте госзакупок ЕИС. На конкурс подала заявку местная фирма.

Подрядчик приложил документы, которые подтверждали опыт компании в подобных работах. Предприниматель предоставил договоры с государственными заказчиками, а также с другими бизнесменами. Общая сумма контрактов превышала 1,5 миллиарда рублей. Однако аукционом заинтересовалась прокуратура.

Правоохранители провели документы. Договоры оказались фиктивными, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Компания подделала бумаги ради участия в торгах. Стражи порядка отправили материалы в следственные органы. На работников фирмы завели уголовное дело по части 5 статьи 327 УК «Использование заведомо подложного документа».