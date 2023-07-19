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НовостиОбщество19 июля 2023 11:22

Фирма подделала договоры ради участия в торгах на строительство спортплощадки под Липецком

Нарушения выявила прокуратура
Алина ПАЛАГИНА
Липецкая компания предоставила фиктивные договоры, чтобы выиграть конкурс на строительство спортивной площадки

Липецкая компания предоставила фиктивные договоры, чтобы выиграть конкурс на строительство спортивной площадки

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Муниципальное учреждение «Центр компетенции Липецкого муниципального района» объявило торги на второй этап строительства спортивной площадки в селе Троицкое. Информацию разместили на сайте госзакупок ЕИС. На конкурс подала заявку местная фирма.

Подрядчик приложил документы, которые подтверждали опыт компании в подобных работах. Предприниматель предоставил договоры с государственными заказчиками, а также с другими бизнесменами. Общая сумма контрактов превышала 1,5 миллиарда рублей. Однако аукционом заинтересовалась прокуратура.

Правоохранители провели документы. Договоры оказались фиктивными, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Компания подделала бумаги ради участия в торгах. Стражи порядка отправили материалы в следственные органы. На работников фирмы завели уголовное дело по части 5 статьи 327 УК «Использование заведомо подложного документа».