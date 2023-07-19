На Сокольском мосту Липецка ставят новую ограду с декоративными элементами в виде птиц

На Сокольском мосту оставят привычную символику с "птичками"
Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области
В Липецке на Сокольском мосту появляются привычные глазу местных жителей «птички». Подрядчик, который ремонтирует переправу, ставит новую ограду. Ранее горожане просили сохранить символику в виде соколов.
Специалисты прислушались. Декоративные элементы выполнили по образцу прежней конструкции, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Подрядчик уже ставит новую ограду
Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области
Фигуры отлили из нержавеющего материала. Теперь коррозия не страшна «птицам».
Напомним, вторую половину моста на Соколе перекроют для реконструкции в августе. Водители смогут ездить по обновленной дороге. Строители завершили работы на переправе на 35%. Во время ремонта подрядчик столкнулся с единственной проблемой – под мостом проходят железнодорожные пути. Поэтому график приходится согласовывать с РЖД.