В Липецкой области двое суток ищут пропавшего 40-летнего мужчину в клетчатой рубашке

В Задонском районе пропал 40-летний житель деревни Синявка Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецкой области пропал 40-летний мужчина. Жителя Задонского района ищут уже двое суток. Ранним утром 17 июля Владимир Карасев ушел из дома по улице Нижний Порядок деревни Синявка. Липчанин может быть дезориентирован, сообщила региональная общественная организация «Поиск пропавших детей».

Приметы Владимира Михайловича: рост 160-165 сантиметров, худощавое телосложение, темные короткие волосы.

Пропавший был одет в темно-синюю клетчатую рубашку с короткими рукавами, темно-синие штаны. На ногах – черные кроссовки с тремя белыми полосками.

Жителей региона, которые видели Владимира Карасева или знают, где он может находиться, просят позвонить в полицию – 02 или волонтерам – 8(4842)37-88-77, 8(905)681-05-18. Также можно написать на почту: ppdlip@mail.ru.