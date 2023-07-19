В Липецке на пляже НЛМК спасатели вытащили из воды парня, у которого свело ногу Фото: УГПСС Липецкой области

Во вторник 18 июля в Липецке у пляжа НЛМК спасатели вытащили из воды едва не утонувшего парня. Вечером компания молодых людей заплыла за буйки. После предупреждения все вернулись к берегу, кроме одного.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, парень начал размахивать руками и звать на помощь. Дежурный спасатель тут же рванул к нему на катере. Оказалось, у липчанина свело мышцу на правой ноге. На суше медсестра растерла конечность отдыхающего спиртовыми салфетками и сделала массаж. Когда судорога прошла, горожанин пошел домой.

Напомним, что несмотря на жаркую погоду, вода в реке Воронеж еще не прогрелась. Накануне она была не более 19 градусов. Спасатели просят липчан не рисковать и соблюдать правила безопасности во время купания в водоемах.