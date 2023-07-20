Новый пешеходный мост построят в частном секторе Сокола к декабрю в Липецке

В Липецке появится новый мост через лог на Соколе Фото: Липецкий городской совет депутатов

В Липецке обсудили дальнейшую судьбу аварийного моста через лог на Соколе. Переправа соединяет частный сектор с улицей 40 лет Октября. Местные жители также называют этот район «Коллективкой». На данный момент состояние моста оставляет желать лучшего, поэтому рядом решили построить новую пешеходную переправу.

Работы вызвался проспонсировать депутат Станислав Каменецкий, сообщили в пресс-службе горсовета. Проектом займется местная компания. Подрядчик планирует возвести мост к декабрю 2023 года. Также пообещали благоустроить территорию вокруг – убрать мусор и заросли, сделать освещение.

Старый мост признали аварийным Фото: Липецкий городской совет депутатов

Что будет со старой переправой, пока неизвестно. Мост временно укрепили, чтобы избежать его обрушения. Окончательное решение примут совместно с мэрией. Депутаты видят два варианта – либо разобрать, либо реконструировать.