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НовостиПроисшествия20 июля 2023 11:33

В Липецке вторые сутки ищут пропавшего 12-летнего мальчика в синем спортивном костюме

О местонахождении Антона Черняева ничего не известно с 19 июля
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке пропал 12-летний ребенок

В Липецке пропал 12-летний ребенок

Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке вторые сутки ищут 12-летнего подростка. Антон Черняев пропал в районе Центрального рынка, сообщает общественная организация «Поиск пропавших детей». О местонахождении мальчика ничего не известно со среды, 19 июля.

Приметы школьника: светлые волосы, выглядит на 11-12 лет.

Антон был одет в синий спортивный костюм, красную футболку. На ногах – темные кроссовки с белой подошвой.

Горожане, которые видели подростка или знают, где он может находиться, могут позвонить в полицию – 02 или волонтерам – 8(4842)37-88-77, 8(905)681-05-18. Также можно написать на почту: ppdlip@mail.ru. Общественные работники просят жителей региона максимально распространить информацию о пропавшем ребенке.