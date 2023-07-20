В Липецке вторые сутки ищут пропавшего 12-летнего мальчика в синем спортивном костюме

В Липецке пропал 12-летний ребенок Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке вторые сутки ищут 12-летнего подростка. Антон Черняев пропал в районе Центрального рынка, сообщает общественная организация «Поиск пропавших детей». О местонахождении мальчика ничего не известно со среды, 19 июля.

Приметы школьника: светлые волосы, выглядит на 11-12 лет.

Антон был одет в синий спортивный костюм, красную футболку. На ногах – темные кроссовки с белой подошвой.

Горожане, которые видели подростка или знают, где он может находиться, могут позвонить в полицию – 02 или волонтерам – 8(4842)37-88-77, 8(905)681-05-18. Также можно написать на почту: ppdlip@mail.ru. Общественные работники просят жителей региона максимально распространить информацию о пропавшем ребенке.