Более тысячи сурков насчитали в Липецкой области

В Липецкой области обитает 1 121 сурок Фото: Архив "КП"

С 24 апреля по 24 мая 2023 года в Липецкой области подсчитывали количество сурков. За месяц проверили 157 поселений зверьков, сообщили в пресс-службе регионального управления Охотнадзора. Инспекторы определили, что на липецких землях обитает более тысячи особей.

Точная численность составила 1 121 особь. Количество зверьков увеличилось на 3,5% по сравнению с прошлым годом. На территории региона находится всего один вид – сурок степной или байбак. Животное занесено в Красную книгу области. В основном сурков можно встретить на северо-западе региона.

Специалисты занимаются восстановлением популяции с 2009 года. Тогда сотрудники ведомства отобрали 15 зверьков в Долгоруковском районе. Сурков выпустили в Хлевенском районе. Сначала инспекторы обеспечивали покой и охраняли животных. Через некоторое время начали подсчитывать количество особей.