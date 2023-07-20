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НовостиОбщество20 июля 2023 14:39

Более тысячи сурков насчитали в Липецкой области

На территории региона обитает всего один вид – байбак
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области обитает 1 121 сурок

В Липецкой области обитает 1 121 сурок

Фото: Архив "КП"

С 24 апреля по 24 мая 2023 года в Липецкой области подсчитывали количество сурков. За месяц проверили 157 поселений зверьков, сообщили в пресс-службе регионального управления Охотнадзора. Инспекторы определили, что на липецких землях обитает более тысячи особей.

Точная численность составила 1 121 особь. Количество зверьков увеличилось на 3,5% по сравнению с прошлым годом. На территории региона находится всего один вид – сурок степной или байбак. Животное занесено в Красную книгу области. В основном сурков можно встретить на северо-западе региона.

Специалисты занимаются восстановлением популяции с 2009 года. Тогда сотрудники ведомства отобрали 15 зверьков в Долгоруковском районе. Сурков выпустили в Хлевенском районе. Сначала инспекторы обеспечивали покой и охраняли животных. Через некоторое время начали подсчитывать количество особей.