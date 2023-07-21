Житель Липецка нашел на улице телефон и украл с чужого счета 29 тысяч рублей

В Липецке осудят 18-летнего парня, который похитил со счета незнакомца 29 тысяч рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке 18-летний парень нашел телефон и обворовал владельца через банковское приложение. Инцидент произошел 24 апреля. Житель областного центра прогуливался во дворе дома по улице Мира и заметил на бордюре мобильный. Горожанин решил оставить чужой девайс у себя. Гаджет принадлежал 44-летнему мужчине. Ущерб составил 7 700 рублей.

Нарушитель разблокировал сотовый и сразу зашел в приложение банка. Воришка перевел со счета незнакомого липчанина 29 400 рублей на карту друга. Часть денег успел потратить – 19 400 рублей.

Полицейские поймали недобросовестного парня. Телефон и оставшиеся десять тысяч вернули хозяину, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Уголовное дело завели по части 2 и 3 статьи 158 УК «Кража». Юному жителю Липецка грозит до шести лет колонии.