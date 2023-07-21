Прокуратура нашла нарушения в работе аттракционов в парке Победы Липецка Фото: Юлия КЛЮЕВА

Представители прокуратуры и Ростехнадзора нашли нарушения в работе аттракционов в парке Победы Липецка. Так, долгое время специалисты игнорировали техническое освидетельствование электроустановок, не убирали внутри электрощитов каруселей. У проверяющих возникли вопросы к защите заземляющих проводников от коррозии.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в аттракционах «Колесо обозрения» и «Арбуз» токоведущие детали признали небезопасными, а опоры освещения рядом не заземлили. Прокурор внес представление в адрес руководителя МАУК «Культурные пространства Липецка».

Возбуждены дела об административном правонарушении по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ «Нарушение требований технических регламентов» и ст.9.11 КоАП РФ «Нарушений правил пользования топливом и энергий, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок».