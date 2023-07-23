Кому в Липецке отключат воду и электричество 24 июля

«РВК-Липецк» продолжает ремонт сетей. Поэтому в понедельник, 24 июля, некоторым потребителям отключат холодную воду. Так, с 9:00 до 12:00 краны пересохнут по адресам: ул. Балмочных, 50, ул. Тельмана, 90, 92. Также с 10 утра до восьми вечера ресурса не будет на Московской, 117, 119, 149, 149а, 149б, 151, 153.

Подвоз воды: по заявкам потребителей и ул. Московская.

Кроме того, 24 июля из-за работ на электрических сетях Липецкого городского района временно приостановят подачу ресурса. С 9 утра до 17 часов электричества не будет по улицам: Балмочных С.Ф., д. 15б; Качалова, д. 10, 5; Нестерова, д. 10, 12, 12а, 8, 8а; Тельмана, д. 57; 15-й мкр.; Водопьянова; СНТ «Мичурина»; Гражданская, д. 1а.

Получить справочную информацию можно по телефону контакт-центра «Россети Центр» 8-800-220-0-220.