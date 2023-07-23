24-летняя липчанка попала под уголовное дело за кражу персональных данных

24-летняя липчанка попала под уголовное дело из-за неправомерного доступа к компьютерной информации. С апреля по май 2022-го девушка работала менеджером в одной из сотовых компаний. Она фотографировала личные данные клиентов на свой мобильник, а затем за деньги передавала их третьим лицам.

Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД, на период предварительного следствия липчанка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Максимальное наказание по статье - до пяти лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.