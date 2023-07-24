Житель Липецка обманул 84-летнюю пенсионерку на 25 тысяч рублей

В Липецке поймали подозреваемого в мошенничестве местного жителя Фото: принтскрин видео.

В Липецке полиция поймала подозреваемого в мошенничестве местного жителя. Аферист обманул 84-летнюю пенсионерку на 25 тысяч рублей. 49-летний липчанин позвонил пожилой женщине на стационарный телефон. Незнакомец соврал бабушке, что на ее внука завели уголовное дело за наркотики. Нарушитель потребовал деньги от доверчивой горожанки в обмен на помощь родственнику. Якобы дело сразу же закроют.

Липчанка запаниковала, собрала накопления и передала негодяю. Обманщик подъехал к дому пенсионерки. Спустя некоторое время женщина поняла, что история оказалась выдумкой. 16 июля бабушка написала заявление в полицию.

Правоохранители возбудили дело по части 2 статьи 159 УК «Мошенничество». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Нарушителю грозит до пяти лет колонии.