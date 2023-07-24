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НовостиПроисшествия24 июля 2023 9:44

40-летний водитель перевернувшейся «Хендэ Элантра» погиб на трассе в Задонском районе

Авария в Липецкой области произошла 22 июля
Алина ПАЛАГИНА
На трассе в Липецкой области в аварии погиб 40-летний водитель

На трассе в Липецкой области в аварии погиб 40-летний водитель

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В субботу, 22 июля, в Задонском районе Липецкой области произошло смертельное ДТП. Около пяти часов утра 40-летний водитель «Хендэ Элантра» ехал по трассе Орел – Тамбов.

Мужчина не удержал управление и съехал с дороги. Иномарка перевернулась, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Автомобилист получил серьезные травмы и погиб.

В тот же день в Лебедяни на улице Тургенева случилась авария с двумя пострадавшими. Предварительно, 36-летний водитель ВАЗа-2110 пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра.

Отечественное авто столкнулось с «Шевроле Крузом», за рулем которого сидел 36-летний горожанин. Травмы получили 36-летняя пассажирка иномарки и 30-летняя пассажирка второй легковушки. Медики оказали помощь жительницам региона на месте ДТП.