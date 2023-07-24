Под Липецком недовольный зарплатой специалист украл 350 тыс из реабилитационного центра

Под Липецком наркозависимый сотрудник центра реабилитации похитил более 350 тысяч Фото: Юлия КЛЮЕВА

Специалист украл 350 тысяч рублей из частного реабилитационного наркологического центра под Липецком. По данным региональной прокуратуры, инцидент произошел в июле прошлого года. Нарушитель негодовал из-за размера зарплаты. Недовольный сотрудник имел доступ к счету организации, чем и решил воспользоваться.

Стражи порядка выяснили, что обвиняемый приехал из Белгородской области. 27-летнего парня уже не в первый раз привлекают к уголовной ответственности. Кроме того, ранее работник общества употреблял наркотики. Правоохранители завели уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК «Кража».

Рецидивист полностью согласился с обвинениями. Прокурор направил дело в суд. Теперь недобросовестному работнику грозит до шести лет колонии.