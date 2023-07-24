Роспотребнадзор просит жителей Липецкой области не ездить в Египет из-за новой болезни

Жителям Липецкой области рекомендуют воздержаться от поездок в Египет Фото: архив "КП"

В Египте зафиксировали вспышку неизвестной болезни. Похожие случаи наблюдали с апреля прошлого года, однако они носили непостоянный характер. На данный момент количество пациентов увеличилось до 67, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области со ссылкой на Министерство здравоохранения Египта. При этом у части заразившихся анализ показал лихорадку Денге.

Пострадавшие от неопределенного заболевания обращались к медикам в деревне Nag Sanad, Сафаге и Кусейре. Инфекция сопровождается лихорадкой, слабостью, артралгией, потерей аппетита и горечью во рту. У некоторых появляется диарея и рвота. В основном, пациенты выздоравливают через 3-7 дней. О тяжелых случаях не сообщали.

Эксперты проводят лабораторные исследования материала от заболевших. Также проверяют источники питьевой воды и уничтожают комаров.

Липецкие специалисты просят жителей региона пока воздержаться от путешествий в Египет. Турагентствам советуют рассказывать клиентам об эпидемиологической ситуации в иностранном государстве. Для поездок лучше выбрать более безопасные для здоровья страны.