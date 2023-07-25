Ночной ливень подтопил центральные улицы Липецка Фото: принтскрин видео.

Ночью 25 июля на Липецк вновь обрушился ливень. В областном центре выпало порядка 5 мм осадков. Бороться с последствиями непогоды вышли 15 сотрудников и около 10 машин спецтехники. При необходимости их число увеличат, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Традиционно подтопило площадь Революции, улицы Ильича, Октябрьская, пересечение Фрунзе и Неделина, часть Московской, территорию перед Петровским мостом. Эти участки находятся на контроле.

Напомним, что синоптики прогнозируют дожди до обеда. Во второй половине дня осадков не ожидается, но в Липецке будет пасмурно. Воздух прогреется до +25 градусов. Ветер юго-западный 8-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт.ст.