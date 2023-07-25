Под Липецком рецидивист на чужой машине врезался в дерево

Безработный житель Липецкой области взял у спящего друга «Ниву» и попал в ДТП Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области на 48-летнего рецидивиста завели уголовное дело. Он забрал чужую «Ниву» и попал в ДТП - врезался в дерево.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, мужчина отдыхал в компании у пруда в деревне Николаевка Елецкого района. С ними был и 39-летний владелец «Шевроле Нивы». Когда хозяин транспорта прилег отдохнуть, подозреваемый завел его автомобиль и поехал до колонки с водой. Затем он решил помочь отбуксировать чужую машину, но не справился с управлением и врезался в дерево.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание, которое грозит безработному - до 5 лет лишения свободы.