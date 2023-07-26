Холодную воду отключат в районе ЛТЗ, НЛМК и Силикатного в четверг 27 июля

Где отключат холодную воду в Липецке 27 июля Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 27 июля в Липецке отключат холодную воду. Специалисты продолжают ремонтировать сети.

С 8 утра и до окончания работ краны пересохнут в районе НЛМК и в поселке Силикатный. С 10 утра без холодной воды останутся жители улиц Октябрьская, 1, 3; Советская, 66б, 66/7.

На этот же период времени холодную воду отключат по улицам 3 Сентября, 5, 14, 16а, 26; Герцена, 15; Флерова, 1, 15; Никитина, 14, 16; 30 лет ВЛКСМ, 2, 2а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; Волгоградская, 35; 35а, 35б, 35г владение 5; Чехова, 2а, 8, 10, а также в частном секторе: Воронежская, Чехова, 3 Сентября.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Октябрьская, 1; Советская, 66; 3 Сентября, 5. Подробности можно узнать в диспетчерской компании по телефонам: *6048, 236-048.