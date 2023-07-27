28-летний водитель «Киа Оптима» пострадал в ДТП с «Ауди» в Липецке

В Липецке в аварии пострадал 28-летний мужчина Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Утром минувшей среды, 26 июля, в Липецке на проспекте Победы произошло ДТП. По предварительным данным, 28-летний водитель «Киа Оптима» нарушил дистанцию между машинами. Автомобилист столкнулся с «Ауди А4», за рулем которой сидел 29-летний горожанин.

В результате аварии пострадал владелец корейского авто, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Мужчина попал в больницу.

За сутки жители региона нарушили правила дорожного движения 3 902 раза. Инспекторы поймали одного пьяного автолюбителя. Ремни безопасности игнорировали 342 водителя.

Камеры записали 3 680 случаев, когда липчане превышали скорость. Также сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 22 факта механического столкновения автомобилей.