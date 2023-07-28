В Липецке полицейские задержали подозреваемого в хищении велосипеда Фото: принтскрин видео.

В Липецке задержали мужчину, похитившего велосипед. О краже в полицию сообщил 28-летний владелец двухколесного транспорта. Сумма ущерба – более 10 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, оперативники с помощью уличных камер видеонаблюдения вычислили подозреваемого. Им оказался 29-летний липчанин. Местный житель проник в подъезд многоквартирного дома и обнаружил на 13 этаже велосипед. Он схватил его и убежал.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы. Правоохранители изъяли похищенное. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.