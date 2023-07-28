МЧС предупреждает о грозах, ливнях и граде в Липецкой области 28 и 29 июля Фото: Юлия КЛЮЕВА

28 июля спасатели вновь предупреждают жителей Липецкой области о непогоде. В ближайшие 2-4 часа в регионе ожидается гроза. Ветер может усилиться до 15-20 м/с, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Ночью и днем 29 июля – ливни, грозы, местами град и сильный ветер.

Напомним, что во время буйства стихии лучше оставаться дома, выключив все электроприборы. Оказавшись на улице, следует как можно быстрее укрыться в подъездах домов или в подземных переходах. От града нужно, в первую очередь, защитить голову - руками, сумкой, одеждой.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно.