Липецкий «Металлург» сыграл вничью в Перми

Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

Накануне, 29 июля, в Перми состоялся матч третьего тура первенства России по футболу во второй лиге. Местный «Амкар» на стадионе «Звезда» принимал липецкий «Металлург». Несмотря на итоговые нули, наши парни могут быть довольны результатом. Дело в том, что с 39-й минуты гости играли в меньшинстве – с поля был удален Михаил Заботкин. А на 51-й минуте Иван Матюшенко не смог переиграть нашего Максима Матюшу, исполняя 11-метровый удар. Так что липчане очевидно приобрели больше, чем потеряли.

После вчерашней победы «Металлург» занимает пятое место с четырьмя очками в активе в группе «серебро». В ТОП-3 входят курский «Авангард» (девять), «Амкар» и «Новосибирск» (по семь). Теперь в четвертом туре липецкие футболисты сыграют в Москве с «Чертаново». Матч состоится 5 августа, начало в 12:00.