Липчанина-рецидивиста осудят за попытку сбыть 60 пакетиков наркотиков

Фото: сайт УМВД по Липецкой области.

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего липчанина. Неработающего и ранее судимого горожанина обвиняют в покушении на сбыт наркотиков.

Мужчина попал в поле зрение оперативников в октябре прошлого года. 13 октября 2022-го в районе улицы Карла Маркса его задержали по подозрению в хранении и употреблении запрещенных средств. В отделе полиции при личном досмотре у обвиняемого в кармане нашли сверток, внутри которого находилось 60 более мелких. В каждом была смесь из синтетических наркотиков, общей массой 57,55 граммов. Вещества предназначались для незаконного сбыта через тайники-«закладки» в Липецке и области.

Подозреваемого поместили под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Мужчине грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.