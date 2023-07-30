31 июля на шести улицах Липецка отключат воду, еще на пяти - электричество

Плановые отключения воды продолжаются в Липецке. Как сообщили в администрации города, 31 июля с 9 утра и до окончания работ возможно снижение давления воды в районе НЛМК, поселке Силикатный, микрорайоне Манеж и на улице Октябрьской.

Также в понедельник 10:00 и до конца ремонта холодную воду отключат по адресам:

- ул. Ю.Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15;

- ул. Папина, 5, 7, 7/1, 9, 11а;

- ул. Доватора, 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8;

- пр. Победы, 22, 22а;

- ЦТП ПАО Квадра.

- ул. Московская, 137, 139, 145, 141, 135, 143, 147.

- ул. Катукова, 50, 52, 54, 56.

Подвоз воды организуют по адресам: Доватора, 6, Московская, 143, Катукова, 50.

Справки по телефону: *6048, 236-048.

Кроме того, 31 июля приостановят подачу электричества на пяти улицах. С 9 утра до 17 часов ресурса не будет в домах:

- Бескрайняя, 49, 51, 53 - 59, 61, 63;

- Днепровская, 1 - 22;

- Донецкая, 2, 4 - 30;

- Яна Фабрициуса, 4, 6, 8 - 20, 22, 24, 26, 28, 30;

- ул. Гагарина- АЗС.