Управляющую компанию оштрафовали на 125 тыс за затопленный подвал и гору мусора в Липецке

фотография пресс-службы Госжилинспекции по Липецкой области Фото: с сайта

В Липецке оштрафовали очередную управляющую компанию. Сотрудники Госжилинспекции проверили работу УК в доме №2/1 по улице Зои Космодемьянской. Нарушения обошлись организации в 125 тысяч рублей.

Специалисты обнаружили затопленный подвал, сообщили в пресс-службе региональной ГЖИ. Помещение заполнили сточные воды. Также на нескольких трубах систем отопления и теплоснабжения не сделали термоизоляцию.

фотография пресс-службы Госжилинспекции по Липецкой области Фото: с сайта

Чистота двора тоже оставляет желать лучшего. Проверяющие увидели гору мусора возле контейнеров. Хлам с территории многоэтажки никто не вывозил.

На ответственное лицо компании завели административное дело по части 2 статьи 14.1.3 КоАП. Теперь организация должна заплатить штраф.