Продажу алкоголя ограничат в Липецке в День Воздушно-десантных войск 2 августа

В Липецке временно запретят продавать алкоголь на День ВДВ Фото: Алина ПАЛАГИНА

В среду, 2 августа, в Липецке временно запретят продавать алкоголь. Торговлю спиртным ограничат из-за Дня Воздушно-десантных войск, сообщили в пресс-службе мэрии. В честь праздника в городе пройдут мероприятия, на которых соберутся более 100 человек.

С 8 утра на улице Маргелова состоится торжественный митинг, посвященный Дню ВДВ. Сбор закончится в 9:30.

Также в среду с 10 до 11 утра проведут праздничное шествие. Липчане пересекут площадь Героев, улицу Зегеля, площадь Плеханова и Петровский спуск. Колонна остановится у Нижнего парка.

Как правило, ограничения на продажу алкоголя начинают действовать за два часа до начала массового мероприятия. Запрет снимают спустя два часа после окончания празднования.