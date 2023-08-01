«Хонда», «Форд» и «Рено» столкнулись на проспекте Победы в Липецке Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В понедельник 31 июля в Липецке произошло тройное ДТП. На проспекте Победы столкнулись «Хонда», «Форд» и «Рено». По предварительным данным, 25-летний водитель первой иномарки не рассчитал дистанцию и врезался в машины. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадала 30-летняя женщина за рулем «Форда». Ее доставили в больницу, где ей оказали помощь и отпустили.

Ночью в Грязинском районе на автодороге Грязи-Коробовка 20-летний водитель ВАЗа сбил двух пешеходов. 38-летнюю женщину и 52-летнего мужчину госпитализировали. Причина аварии – автомобилист нарушил скоростной режим.

Жителей и гостей региона просят быть внимательнее за рулем и строго соблюдать Правила дорожного движения.