Полицейские задержали жителя Липецка, который украл у 100-летнего ветерана деньги и часы

В Липецке рецидивист ограбил 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке по горячим следам задержали рецидивиста, ограбившего 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны. По данным пресс-службы регионального УМВД России, 28 июля в полицию обратился пожилой мужчина. Он сообщил, что неизвестный открыто похитил его наручные часы и 1500 рублей.

Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний неоднократно судимый за мошенничество липчанин. Злодей, предлагая ветерану мед, пытался попасть в его квартиру. Но 100-летний мужчина отказал лжепродавцу, и последний оттолкнул несчастного и забрал все, что попалось ему на глаза.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж». Липчанина заключили под стражу. В настоящее время полицейские устанавливают его причастность к серии хищений. Есть версия, что мужчина заходил в квартиры горожан, продавал по завышенной цене мед, а также обчищал квартиры.