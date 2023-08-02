Аграрии Липецкой области собрали 400 тысяч тонн пшеницы, гороха и ячменя

В Липецкой области активно идет уборочная кампания Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецкой области активно идет уборочная кампания. Аграрии обмололи 75 тысяч гектаров полей с озимой пшеницей, горохом и ячменем. Работникам сельского хозяйства удалось собрать 400 тысяч тонн, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Урожайность зерновых и зернобобовых превышает уровень прошлого года, однако валовый сбор пока отстает.

Специалисты приступили к работам с пшеницей во всех районах. Наибольшие объемы получают в Измалковском районе – по 59,3 центнера с одного гектара. Более 58 центнеров также собирают в Елецком и Добринском районах.

Горох и ячмень обмолачивают в девяти муниципалитетах. На данный момент аграрии убрали около 13 тысяч тонн бобовой культуры и почти 12,6 тысяч тонн ячменя. Всего сельхозработникам нужно пройти 750 тысяч гектаров полей с зерновыми и зернобобовыми.