В Липецкой области 143 приемным семьям выплатили более 4,5 миллиона рублей

В Липецкой области выплатили единовременные пособия семьям, которые воспитывают приемных детей Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецкой области 143 семьям, которые воспитывают приемных детей, выплатили единоразовое пособие. Из регионального отделения СФР выделили более 4,5 миллиона рублей. Родители получили по 22 909 рублей на каждого усыновленного ребенка, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Подобной мерой поддержки могут разово воспользоваться опекуны, попечители и приемные родители. Средства получают только граждане РФ, которые живут на территории России. Сумма всегда одна и та же, потому что выплата носит единовременный характер. Если семья взяла на воспитание нескольких детей, пособие выделяют на каждого ребенка.

Чтобы оформить единовременную выплату, нужно написать заявление в клиентскую службу СФР или МФЦ. Родители должны принести копию решения суда об усыновлении ребенка. Другие документы сотрудники отделения запросят самостоятельно. Также оставить заявку можно на сайте госуслуг или отправить по почте.

– Заявление необходимо подать в течение шести месяцев со дня вступления в силу решения суда об усыновлении либо со дня вынесения органом опеки и попечительства решения об установлении опеки или попечительства, либо со дня заключения договора о принятии ребёнка в семью, – отметили в ведомстве.

Ответ от СФР придет через пять рабочих дней. Если специалисты не найдут необходимых документов, рассматривать обращение могут до 20 дней.