Под Липецком росгвардейцы помогли 74-летнему иностранцу вернуться домой
Фото: Предоставлено Росгвардией
В Липецкой области росгвардейцы помогли потерявшемуся иностранцу вернуться к родственникам. К сотруднику вневедомственной охраны, который после работы возвращался домой, обратился неизвестный. Пожилой мужчина говорил на иностранном языке. Он просил о помощи и явно не понимал, где находится.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, пенсионера доставили в отдел полиции. Там выяснили, что перед ними – 74-летний мужчина, которого ищут. Правоохранители позвонили родственникам дедушки и сообщили радостную новость.
Кстати, ранее в Липецке росгвардейцы помогли вернуться домой 80-летней пенсионерке, страдающей потерей памяти.
Напомним, что в Ельце ищут 57-летнего Худякова Юрия Александровича. Мужчина в голубой футболке, синих джинсах и черной ветровке пропал 31 июля.
В Ельце пропал мужчина
Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»