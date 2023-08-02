Под Липецком росгвардейцы помогли 74-летнему иностранцу вернуться домой Фото: Предоставлено Росгвардией

В Липецкой области росгвардейцы помогли потерявшемуся иностранцу вернуться к родственникам. К сотруднику вневедомственной охраны, который после работы возвращался домой, обратился неизвестный. Пожилой мужчина говорил на иностранном языке. Он просил о помощи и явно не понимал, где находится.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, пенсионера доставили в отдел полиции. Там выяснили, что перед ними – 74-летний мужчина, которого ищут. Правоохранители позвонили родственникам дедушки и сообщили радостную новость.

Кстати, ранее в Липецке росгвардейцы помогли вернуться домой 80-летней пенсионерке, страдающей потерей памяти.

Напомним, что в Ельце ищут 57-летнего Худякова Юрия Александровича. Мужчина в голубой футболке, синих джинсах и черной ветровке пропал 31 июля.