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НовостиОбщество2 августа 2023 15:08

Под Липецком росгвардейцы помогли 74-летнему иностранцу вернуться домой

Потерявшегося мужчину искали родственники
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком росгвардейцы помогли 74-летнему иностранцу вернуться домой

Под Липецком росгвардейцы помогли 74-летнему иностранцу вернуться домой

Фото: Предоставлено Росгвардией

В Липецкой области росгвардейцы помогли потерявшемуся иностранцу вернуться к родственникам. К сотруднику вневедомственной охраны, который после работы возвращался домой, обратился неизвестный. Пожилой мужчина говорил на иностранном языке. Он просил о помощи и явно не понимал, где находится.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, пенсионера доставили в отдел полиции. Там выяснили, что перед ними – 74-летний мужчина, которого ищут. Правоохранители позвонили родственникам дедушки и сообщили радостную новость.

Кстати, ранее в Липецке росгвардейцы помогли вернуться домой 80-летней пенсионерке, страдающей потерей памяти.

Напомним, что в Ельце ищут 57-летнего Худякова Юрия Александровича. Мужчина в голубой футболке, синих джинсах и черной ветровке пропал 31 июля.

В Ельце пропал мужчина

В Ельце пропал мужчина

Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»