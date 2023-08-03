Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 августа 2023 6:19

28-летняя пассажирка пострадала в ДТП с «Киа» в Елецком районе

«Киа» протаранил дорожное ограждение на трассе «Дон» под Липецком
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
«Киа» протаранил дорожное ограждение на трассе «Дон» под Липецком

«Киа» протаранил дорожное ограждение на трассе «Дон» под Липецком

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В среду 2 августа в Липецкой области В ДТП с «Киа» пострадала пассажирка. В Елецком районе на трассе «Дон» 31-летний водитель иномарки не справился с управлением и протаранил в дорожное ограждение. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, травмы получила 28-летняя женщина. Медики оказали ей помощь и отпустили.

В тот же день в Липецке на Лебедянском шоссе 31-летний мужчина за рулем ВАЗа сбил 21-летнего пешехода. От удара парня отбросило на ГАЗ. Он в больнице. На улице Минская столкнулись «Рено» и «Лада-Приора». 68-летнего водителя отечественной машины госпитализировали.

На улице Катукова «Лада-Приора» врезалась в «Мерседес». Предварительно, 26-летний водитель первого автомобиля неправильно выбрал дистанцию. Его и 25-летнюю женщину доставили в больницу.