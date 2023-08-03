28-летняя пассажирка пострадала в ДТП с «Киа» в Елецком районе

«Киа» протаранил дорожное ограждение на трассе «Дон» под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В среду 2 августа в Липецкой области В ДТП с «Киа» пострадала пассажирка. В Елецком районе на трассе «Дон» 31-летний водитель иномарки не справился с управлением и протаранил в дорожное ограждение. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, травмы получила 28-летняя женщина. Медики оказали ей помощь и отпустили.

В тот же день в Липецке на Лебедянском шоссе 31-летний мужчина за рулем ВАЗа сбил 21-летнего пешехода. От удара парня отбросило на ГАЗ. Он в больнице. На улице Минская столкнулись «Рено» и «Лада-Приора». 68-летнего водителя отечественной машины госпитализировали.

На улице Катукова «Лада-Приора» врезалась в «Мерседес». Предварительно, 26-летний водитель первого автомобиля неправильно выбрал дистанцию. Его и 25-летнюю женщину доставили в больницу.