Автоинспекторы помогли доставить до больницы 1,5-годовалого ребенка, проглотившего яд

В Липецке инспекторы ГИБДД спасли отравившуюся крысиным ядом девочку 1,5 лет Фото: принтскрин видео.

В Липецке инспекторы ГИБДД помогли быстро довезти до больницы ребенка, который отравился крысиным ядом. К полицейским, дежурившим на посту у села Ленино, обратился взволнованный водитель. Он сообщил, что его дочь 1,5 лет несколько минут назад проглотила опасное вещество. Доехать на машине семья не может, так как она перегрелась.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, лейтенант Роман Агейкин и старший лейтенант Сергей Генералов пересадили малышку с мамой в патрульный автомобиль, включили спецсигналы и оперативно доставили их в больницу.

- Благодаря их помощи не было потеряно драгоценное время, и врачи успели сделать все необходимые процедуры для спасения жизни моему ребенку, - написал в благодарственном письме отец.

К счастью, все плохое осталось позади. Через несколько дней автоинспекторы встретились с семьей. Они подарили девочке и ее 6-летнему брату игрушки и книгу. Пожелали, чтобы в их жизни больше не случалось подобных ситуаций.