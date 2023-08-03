Из-за порыва в Липецке перекроют две полосы рядом с остановкой «Площадь Победы» 4 августа

В Липецке перекроют движение по улице Советская Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке на перекрестке улиц Советская и Крайняя прорвало трубопровод на теплосетях. В пятницу, 4 августа, из-за ремонтных работ перекроют участок дороги рядом с остановкой «Площадь Победы». Машины не смогут проехать в районе дома №68 по Советской. Движение ограничат по двум полосам в сторону кольца.

Для проезда вверх откроют крайнюю правую полосу, сообщили в пресс-службе мэрии. Автобусам выделят отдельную полосу, по которой транспорт сможет ходить вниз.

Автомобилистов просят выбирать альтернативные маршруты. Водителям предложили огибать аварийный участок по улицам 8 Марта и Неделина.

Также из-за коммунального бедствия без горячей воды останутся жильцы десяти домов. Подачу ресурса приостановят по улицам Площадь Победы, 1, 3; Неделина, 30; Первомайская, 119, 80, 58 и Советская, 68, 69, 71, 73. Воду обещают дать к вечеру субботы, 5 августа.