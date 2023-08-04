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НовостиПроисшествия4 августа 2023 6:27

Под Липецком полицейские нашли в доме безработного мужчины 9 кг конопли и ружье

Житель Липецкого района хранил дома почти 10 кг конопли, порох и оружие
Алина ПАЛАГИНА
В Липецком районе мужчина выращивал коноплю и хранил оружие

В Липецком районе мужчина выращивал коноплю и хранил оружие

Фото: принтскрин видео.

Полицейские задержали 36-летнего жителя Липецкого района. Безработный мужчина выращивал коноплю, а в сушеном виде хранил 9,8 килограмм запрещенного растения.

Правоохранители нашли теплицу, в которой липчанин культивировал 31 куст наркотикосодержащей травы. Однако это не все сюрпризы. Во время обыска стражи порядка забрали две банки с порохом общим весом в 404 грамма, гладкоствольное охотничье ружье и патроны.

На нарушителя завели уголовные дела по части 2 статьи 228 за хранение и изготовление наркотиков, по части 1 статьи 231 за выращивание запрещенных растений, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Также полиция возбудила дело по части 1 статьи 222 за незаконное хранение и перевозку оружия.