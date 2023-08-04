В Молодежном парке Липецка поставят зону для барбекю, скалодром и батуты

В Липецке преображают Молодежный парк Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке начали второй этап благоустройства Молодежного парка. В прошлом году за территорию проголосовали 18 тысяч жителей, сообщили в пресс-службе мэрии.

До конца лета специалисты заасфальтируют дорожки для гуляющих горожан и велосипедистов. Также здесь появится новое освещение. Вскоре подрядчик оборудует и зону для барбекю. Строители планируют установить для детей балансиры, игровые комплексы, батуты, скалодром и бизиборды.

На первом этапе на участке создали пешеходную аллея. Дорожка соединяет улицу Кривенкова с торгово-развлекательным центром на Катукова.

Также инвестор преображает участок в микрорайоне Елецкий. В прошлом году липчане просили сделать прогулочную зону. Рабочие посадят деревья, поставят качели, лавочки, навесы и столы.