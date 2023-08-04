Продавцов рыбы оштрафовали на 80 тыс за нарушение СанПина в Липецкой области

Недобросовестных бизнесменов оштрафовали на 80 тысяч рублей за нарушение санитарных норм Фото: Алина ПАЛАГИНА

Роспотребнадзор регулярно контролирует предпринимателей, торгующих продуктами. За шесть месяцев 2023 года сотрудники провели девять проверок в Липецкой области. Под пристальным вниманием специалистов оказались бизнесмены, которые продают рыбу и морепродукты.

Эксперты взяли 89 проб на микробиологические показатели. 13 образцов отправили в лаборатории для исследования на паразитов. Рыбная продукция соответствовала нормам, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Однако не обошлось и без нарушений.

Некоторые продавцы все же нарушили санитарные предписания. Предприниматели не соблюдали температуру хранения и закрывали глаза на плохое состояние помещений. Также бизнесмены не смогли предоставить документы на товар. Проверяющие вынесли четыре постановления об административном наказании. Недобросовестных торговцев оштрафовали на общую сумму в 80 тысяч рублей.