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НовостиОбщество4 августа 2023 12:21

Продавцов рыбы оштрафовали на 80 тыс за нарушение СанПина в Липецкой области

За шесть месяцев Роспотребнадзор провел девять проверок среди предпринимателей
Алина ПАЛАГИНА
Недобросовестных бизнесменов оштрафовали на 80 тысяч рублей за нарушение санитарных норм

Недобросовестных бизнесменов оштрафовали на 80 тысяч рублей за нарушение санитарных норм

Фото: Алина ПАЛАГИНА

Роспотребнадзор регулярно контролирует предпринимателей, торгующих продуктами. За шесть месяцев 2023 года сотрудники провели девять проверок в Липецкой области. Под пристальным вниманием специалистов оказались бизнесмены, которые продают рыбу и морепродукты.

Эксперты взяли 89 проб на микробиологические показатели. 13 образцов отправили в лаборатории для исследования на паразитов. Рыбная продукция соответствовала нормам, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Однако не обошлось и без нарушений.

Некоторые продавцы все же нарушили санитарные предписания. Предприниматели не соблюдали температуру хранения и закрывали глаза на плохое состояние помещений. Также бизнесмены не смогли предоставить документы на товар. Проверяющие вынесли четыре постановления об административном наказании. Недобросовестных торговцев оштрафовали на общую сумму в 80 тысяч рублей.