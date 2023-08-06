17-летняя липчанка подрабатывала курьером у мошенников

В Липецке задержали 17-летнюю девушку - помощницу мошенников. Криминальную подработку горожанка нашла в мессенджере в конце мая. В объявлении говорилось о вакансиях курьеров. Во время переписки с куратором липчанка поняла, что речь идет о незаконном заработке: ей придется забирать деньги у обманутых людей. Несмотря на это, подросток приступила к работе.

- Первый заказ оказался в 90 километрах от Липецка. Девочка на такси добралась до села в Елецком районе. 84-летняя старушка передала подозреваемой конверт с деньгами в надежде, что выручит свою дочь. По словам мошенников, она стала виновницей серьезного ДТП. По дороге домой, подозреваемая решила не отправлять деньги «работодателю» и оставила себе все 100 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Правоохранители также выяснили, что через неделю по аналогичной схеме девушка похитила еще 100 тысяч рублей у 82-летней пенсионерки. Действия девушки квалифицировали по статье мошенничество. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.