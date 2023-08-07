Смертельная авария под Липецком: в Добринском районе столкнулись две «Лады»

32-летний водитель погиб и двое пострадали в ДТП с «Ладами» под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В субботу 5 августа в Липецкой области произошло смертельное ДТП. В Добринском районе на автодороге Грязи-Добринка столкнулись две «Лады». Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 32-летний водитель одной из легковушек погиб на месте. Пострадали пассажирки этого автомобиля – 11-летняя школьница и 33-летняя женщина. Они в больнице.

В тот же день в селе Большой Самовец Грязинского района в аварию попали 43-летний мотоциклист и «Лада». А в селе Кличено Становлянского района в металлические ворота въехал горный мотоцикл. 43-летнего водителя пришлось положить в больницу. В районе села Ленино под Липецком, легковушки столкнулись и вылетели в кювет.

В воскресенье 6 августа на улице Фабричная 11-летний школьник перевернулся на мопеде. Его госпитализировали. В Грязинском районе с дороги вылетел мотоцикл. 62-летнему водителю понадобилась помощь медиков.