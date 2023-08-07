Жители Липецка получили два гранта в 1,5 млн на переработку пластика

В Липецке появится мастерская для переработки пластика в сувениры и полезные вещи Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Жители Липецка выиграли два гранта на переработку пластика и пакетов. Общая сумма составила почти 1,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Сергей Бундесов получил 800 тысяч на фестивале «Область будущего». Владиславу Шаврину вручили 680 тысяч на всероссийском форуме «Экосистема. Заповедный край».

Деньги потратят на покупку оборудования в мастерскую «Вторая жизнь». Студия заработает этой осенью в городском молодежном центре. Проект поможет вторично использовать отходы.

Липчане приобретут пэт-бот, который будет собирать и измельчать бутылки на нити. Затем 3D-принтер изготовит из полученного материала значки, брелоки или горшки для цветов. Также планируют закупить велошейкер. Горожане смогут крутить педали и дробить пластиковые крышки. Измельченный пластик переплавят в подставки для телефона и другие вещи.

Кроме того, мастерская займется созданием шопперов. Пластиковые пакеты превратят в сумки, подходящие для регулярного пользования.