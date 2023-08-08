Житель Липецка создал подставную фирму и обманул 22 предпринимателей на 9,7 млн

В Липецке завершили расследование уголовного дела 53-летнего афериста Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке завершили расследование уголовного дела 53-летнего местного жителя. Мужчина обманывал индивидуальных предпринимателей на деньги, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Аферист создал подставную фирму, чтобы торговать несуществующей сельхозтехникой. Заказчики находили предложения о продаже и изготовлении машин на сайте.

Затем менеджер связывался с покупателями по телефону. Липчанин составлял договоры о сделке, которые отправлял по электронной почте. Как только клиенты перечисляли средства, мошенническая компания переставала отвечать на звонки. Организации так и не увидели своих товаров. Любитель легкий денег провернул схему с 22 предпринимателями из Саратовской, Волгоградской, Орловской, Тверской областей, Башкортостана и Татарстана и других регионов страны. Так, нечестному горожанину удалось «заработать» более 9,7 миллиона рублей.

Жителю Липецка вменили части 3, 4 и 5 статьи 159 УК за мошенничество в крупном размере, а также за намеренное неисполнение обязательств по договорам. Объем уголовного дела составил 22 тома. Теперь мужчину ждет суд.