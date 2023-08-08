Сотрудники МЧС спасли два соседних дома во время пожара в Усманском районе

В Липецкой области вспыхнул двухэтажный дом Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В минувший понедельник, 7 августа, в Усманском районе Липецкой области вспыхнул двухэтажный дом площадью в 110 квадратных метров. ЧП случилось в селе Пригородка на улице Шолохова. В диспетчерскую позвонили около полудня.

Очаг возгорания находился на мансардном этаже. На место происшествия прибыли шесть расчетов и автолестница, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Также с огнем помогали бороться пять добровольцев с четырьмя единицами техники.

ЧП случилось в селе Пригородка Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Сотрудникам удалось спасти два дома. Специалисты не допустили, чтобы пламя перекинулось на соседние постройки. К счастью, никто не пострадал. В пожаре сгорели мансардный этаж и крыша по всей площади.

В тот же день в селе Большой Самовец Грязинского района загорелась надворная деревянная постройка. Спасателей вызвали примерно в два часа дня. Пламя тушили две пожарных машины. Огонь полностью уничтожил сарай на площади в 20 квадратов.