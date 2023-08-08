Покупатель отсудил у магазина более 198 тысяч за бракованный телефон в Липецке

В Липецкой области покупатель выиграл дело против магазина электроники Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке покупатель выиграл дело против магазина электротехники. Житель региона приобрел телефон за 42 тысячи рублей. Однако смартфон оказался неисправным. Мобильный периодически перезагружался и зависал. Сенсор на правой стороне отказался работать. Также на несколько часов неожиданно пропадала сеть.

Липчанин дважды обращался в салон с просьбой починить гаджет, но компания отказывалась. Продавец отвечал, что не видит дефектов в аппарате. Тогда горожанин подал иск в суд, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Специалисты ведомства направили свое заключение по гражданскому делу.

Экспертиза показала, что клиенту продали бракованный телефон. По решению суда договор между магазином и покупателем расторгли. Салон должен отдать липчанину более 198 тысяч рублей. Компания заплатит штраф и две неустойки – за нарушение сроков по возврату денег и устранению недостатков товара. Также полагается компенсация морального вреда.