Питьевую воду отключат на 14 улицах в четырех районах Липецка 10 августа

В Липецке отключат холодную воду на 14 улицах Фото: Алина ПАЛАГИНА

В четверг, 10 августа, в Липецке отключат питьевую воду в четырех районах. Специалисты проведут плановый ремонт, сообщили в пресс-службе мэрии. Подачу ресурса на 14 улицах города ограничат с десяти утра до окончания работ.

Без холодной воды останутся жители домов по улицам Франко, 2, 4, 6, 8; Ушинского, 18 и в частном секторе на Франко, Тульской и Доменщиков. Машина с водой приедет на Ушинского, 18.

Воду перекроют на Арктической, Красной, 20-го Партсъезда и Маяковского. Питьевую воду привезут по последнему адресу.

Также краны пересохнут на улицах Космонавтов, 5/5, 5/6, 5/4, 5/3, 5/2, 5/1, 5, 3а, 3/1, 3; Военный городок, 1/17, 1/196, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 27, 81, 132, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 161, 163, 163/1, 186, 196; Терешковой, 13, 13а, 13б, 13г, 15, 17, 19, 25, 23, 27, 27а, 25а, 29б, 29а, 31, 33, 35, 31а, вл33а, 37/1, 37; Игнатьева, 39, 41 и Липецк-2, 1/230. Воду доставят к дому №5/2 по Космонавтов.

Без холодной воды придется обойтись липчанам на Меркулова, 18, 20, 20, 22, 24, 26; бульваре Есенина, 1, 1а, 6а, 3, 5, 16а, 16б, 4, 4а, 7а, 6 и 60 лет СССР, 25. Цистерны с питьевой водой будут находиться по Меркулова, 24.

Сотрудники водоканала предупреждают, что после включения вода может течь мутной. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.