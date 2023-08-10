200 строителей Липецкой области наградили перед профессиональным праздником

В правительстве Липецкой области наградили строителей Фото: Липецкий областной Совет депутатов

В минувшую среду, 9 августа, в Липецкой области наградили 200 строителей. Специалистов чествовали в преддверии профессионального праздника. Торжественную церемонию провели в правительстве региона. На праздничную встречу с губернатором пригласили более 80 лучших сотрудников.

Руководитель инспекции Госстройнадзора Владимир Чивилев получил знак «Почетный строитель России». 15 представителям отрасли присвоили звание «Заслуженный строитель Липецкой области». Еще двое липчан заслужили орден Российского Союза строителей «За заслуги в строительстве». Четверых рабочих отметили знаком «Строительная слава», сообщили в пресс-службе облсовета.

Также поощрили местные компании, которые победили во всероссийском и региональных профессиональных конкурсах в 2022 году. Другие награды вручали в Союзе строителей. Еще часть – передали на предприятия.